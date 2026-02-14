  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Kusini, Tansania

Paje
1
Wohnanlage AurAra Paje
Bwejuu, Tansania
von
$78,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Zanzibar entwickelt sich aktiv, und einer der hellsten Wachstumspunkte heute ist das Gebiet von Paget (Südost der Insel), die Perle von Zanzibar mit unberührten Stränden und ganzjährig Ruhe.Türkis Wasser, weißer Sand ist ein idealer Ort für Erholung, Kite und Tauchen.Der Strand liegt 2 Gehmi…
Bauherr
MBHomes
Bauherr
MBHomes
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tansania
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 53 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌴 Exklusive Wohnung in Zanzibar - 100 Meter zum Meer🗝️ Einzigartige Wohnung eines modernen Wohnkomplexes. 🌊 Nur 100 Meter zum Meer - 2 Minuten zu Fuß zum schneeweißen Strand. 🏊 Direkter Zugang zum Pool und Grünbereich.📍 Beschreibung der Website:Lage: Zanzibar, SkigebietBoden: Erste EtagePlan…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
