  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Upravna Enota Ljubljana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien

Laibach
5
5 immobilienobjekte total found
An office in a modern building in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
An office in a modern building
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Zu vermieten ist ein Büro (unmöbliert) in einem modernen Geschäftsgebäude in Ljubljana-Vič. …
$3,770
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
A modern furnished office in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A modern furnished office
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 285 m²
ONE-TIME OPPORTUNITY, REDUCED PREIS UNTIL 30.4.2025.In einer sehr guten Lage, in der Nähe de…
$4,824
pro Monat
A unique business premise with a panoramic glass in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A unique business premise with a panoramic glass
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,365
pro Monat
A business premise with a spacious terrace in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A business premise with a spacious terrace
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 398 m²
Etagenzahl 3
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,497
pro Monat
Business premise - BTC shopping area in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Business premise - BTC shopping area
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 183 m²
This wonderfully business premise of 183,45 m2 is located in an excellent location in the BT…
$2,996
pro Monat
