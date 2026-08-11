Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Zwischenwassern
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zwischenwassern, Slowenien

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Haus in Zwischenwassern, Slowenien
Haus
Zwischenwassern, Slowenien
Fläche 201 m²
Neues Haus in den Vororten von LjubljanaAm Rande des Dorfes Smlednik, umgeben von Wald, Feld…
$880,838
Eine Anfrage stellen
Villa in Zwischenwassern, Slowenien
Villa
Zwischenwassern, Slowenien
Fläche 130 m²
$798,460
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Rakovnik, Slowenien
Haus 4 Schlafzimmer
Rakovnik, Slowenien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
In der ruhigen Wohngegend von Rakovnik in der Gemeinde Medvode stehen nun die letzten 3 Einh…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
Sprachen
English, Русский, Deutsch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen