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Ferienhaus 6 zimmer in Zirklach in der Oberkrain, Slowenien
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Ferienhaus 6 zimmer
Zirklach in der Oberkrain, Slowenien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Renoviertes Skihaus in der Nähe von Krvavec SKI Resort | 3 Schlafzimmer | Valley Views | Str…
$575,301
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