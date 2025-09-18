Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Opstina Zabalj
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Opstina Zabalj, Serbien

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Zabalj, Serbien
Haus 6 zimmer
Zabalj, Serbien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Hervorragendes Familienhaus in Vojvodina unter der AufenthaltsgenehmigungLage - Serbien, Voj…
$78,264
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opstina Zabalj, Serbien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen