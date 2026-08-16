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Häuser in Wojwodina, Serbien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Stadt Neusatz, Serbien
Haus 4 zimmer
Stadt Neusatz, Serbien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges Familienhaus in einem schönen serbischen Dorf in VojvodinaZum Verkauf ein neues, …
$47,781
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Haus 5 zimmer in Batschka Topola, Serbien
Haus 5 zimmer
Batschka Topola, Serbien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Großes Haus in Vojvodina unter AufenthaltserlaubnisStandort – Serbien, Vojvodina, Bachka Top…
$33,000
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Villa in Kamenitz, Serbien
Villa
Kamenitz, Serbien
Fläche 1 600 m²
| 1 600 m2 | Grundstück 1 629 m2 | 5+ Ebenen | etwa 20 Zimmer | mehrere Terrassen | Premium-…
$1,05M
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Haus 5 Schlafzimmer in Bogojevo, Serbien
Haus 5 Schlafzimmer
Bogojevo, Serbien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein dreistöckiges Haus mit einem Grundstück in Danilovgrad, eine gute Lage, das …
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Immobilienangaben in Wojwodina, Serbien

mit Garage
mit Garten
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