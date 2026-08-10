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Häuser in Stadt Neusatz, Serbien

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Villa in Kamenitz, Serbien
Villa
Kamenitz, Serbien
Fläche 1 600 m²
| 1 600 m2 | Grundstück 1 629 m2 | 5+ Ebenen | etwa 20 Zimmer | mehrere Terrassen | Premium-…
$1,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 4 zimmer in Stadt Neusatz, Serbien
Haus 4 zimmer
Stadt Neusatz, Serbien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Geräumiges Familienhaus in einem schönen serbischen Dorf in VojvodinaZum Verkauf ein neues, …
$47,781
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Immobilienangaben in Stadt Neusatz, Serbien

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