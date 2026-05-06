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Gewerbeimmobilien in Senta Municipality, Serbien

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Gewerbeimmobilie mit 3 Mietern – 7.000 m² Grundstück nahe EU-Grenze (Ungarn) in Zenta, Serbien
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Gewerbeimmobilie mit 3 Mietern – 7.000 m² Grundstück nahe EU-Grenze (Ungarn)
Zenta, Serbien
Fläche 7 000 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeimmobilie mit 3 Mietern – 7.000 m² Grundstück nahe EU-Grenze (Ungarn) Zum Verkauf …
$312,638
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