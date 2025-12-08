  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Belgrad
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Belgrad, Serbien

Zentralserbien
3
Stadt Belgrad
2
Nisava Administrative District
1
Stadt Nisch
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Alle anzeigen Wohnviertel Belgrade Waterfront
Wohnviertel Belgrade Waterfront
Belgrad, Serbien
von
$176,582
Moderner Komplex im Zentrum von Belgrad mit hochwertiger Infrastruktur 5*****. Studios mit einer Fläche von 32 m² und Apartments mit einem Schlafzimmer – ab 45 m², mit zwei Schlafzimmern – ab 76 m². Dies ist ein Wahrzeichenprojekt für Belgrad, das zu seinem neuen Anziehungspunkt geword…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen