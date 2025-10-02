Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in City of Subotica, Serbien

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in City of Subotica, Serbien
Haus 5 zimmer
City of Subotica, Serbien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
Familienhaus in Vojvodina zu einem demokratischen PreisStandort – Serbien, Vojvodina, Bachka…
$38,699
Immobilienangaben in City of Subotica, Serbien

