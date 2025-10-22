Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Stadt Belgrad
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Stadt Belgrad, Serbien

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 000 m² in Stadt Belgrad, Serbien
Gewerbefläche 2 000 m²
Stadt Belgrad, Serbien
Fläche 2 000 m²
$4,30M
Eine Anfrage stellen
READY AGRICULTURAL BUSINESS in Stadtbezirk Semlin, Serbien
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Stadtbezirk Semlin, Serbien
Fläche 37 000 000 m²
Fertiges GeschäftDie Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 3700 Hektar, einschließlich (ca. D…
$46,20M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen