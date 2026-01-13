Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Zentralserbien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Zentralserbien, Serbien

Cajetina Municipality
5
Zlatibor
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung zum Verkauf in ZlatiborWir bieten Ihrer Aufmerksamkeit eine schöne Wohnung i…
$88,309
