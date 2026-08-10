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Wohnimmobilien in Zentralserbien, Serbien

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Zlatibor Administrative District, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor Administrative District, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnung in der Urlaubsregion Serbien unter einer AufenthaltserlaubnisZu verkaufen Wohnu…
$70,000
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Studio 1 zimmer in Draglica, Serbien
Studio 1 zimmer
Draglica, Serbien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/2
$65,769
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor Administrative District, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor Administrative District, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
$97,752
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
Gemütliche Wohnung zum Verkauf in der malerischen serbischen Region Zlatibor 🏡Stellen Sie si…
$86,387
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Wohnung 2 zimmer in Sokobanja, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Sokobanja, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/3
$77,992
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Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3
$71,991
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Haus 1 Schlafzimmer in Seoce, Serbien
Haus 1 Schlafzimmer
Seoce, Serbien
Schlafräume 1
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Fläche 105 m²
Haus zum Verkauf in Budva, Bezirk Seotse. Das Haus befindet sich auf einem Grundstück von 25…
$242,159
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