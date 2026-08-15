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Lagerräume in Tatarstan, Russland

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Nabereschnyje Tschelny
3
Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
6 immobilienobjekte total found
Lager 26 089 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 26 089 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 26 089 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$233,072
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Lager 17 784 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 17 784 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 17 784 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$202,406
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Lager 36 563 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 36 563 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 36 563 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$416,132
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Lager 18 247 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 18 247 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 18 247 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$207,680
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Lager 18 315 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 18 315 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 18 315 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$208,452
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Lager 8 502 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 8 502 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 8 502 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$96,764
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Eigenschaftstypen in Tatarstan

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