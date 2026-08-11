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Lagerräume in Nabereschnyje Tschelny, Russland

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3 immobilienobjekte total found
Lager 18 247 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 18 247 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 18 247 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$209,124
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Lager 36 563 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 36 563 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 36 563 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$419,026
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Lager 18 315 m² in Nabereschnyje Tschelny, Russland
Lager 18 315 m²
Nabereschnyje Tschelny, Russland
Fläche 18 315 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnay…
$209,901
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