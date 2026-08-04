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Lagerräume in Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie, Russland

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3 immobilienobjekte total found
Lager 8 502 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 8 502 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 8 502 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$99,981
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Lager 26 089 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 26 089 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 26 089 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$240,820
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Lager 17 784 m² in Tatarskie Celny, Russland
Lager 17 784 m²
Tatarskie Celny, Russland
Fläche 17 784 m²
Stockwerk 1
Auf dem Territorium des Industrieparks ist es möglich, ein Gebäude jeder Konfiguration nach …
$209,134
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