  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Rajon Ramenskoje
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Rajon Ramenskoje, Russland

10 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas auf einem Grundstück von 6 Hektar in einem Hüttendorf. Fläche von …
$37,259
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas mit Sauna 102 qm auf einem Grundstück von 6 Hektar in einem Ferienh…
$40,517
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 5 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 5
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf zweistöckiges Haus von Carcas 114 qm auf einem Grundstück von 6.81 Hektar in ein…
$54,695
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas auf einem Grundstück von 6.81 Hektar in einem Hüttendorf. Besitzer…
$41,318
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus IZ CARCASA mit zwei Schlafzimmern auf einem Grundstück von 6 Hektar in einem H…
$42,541
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas mit zwei Schlafzimmern 92 qm auf einem Grundstück von 6 Hektar in e…
$35,371
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 4 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus IZ CARCASA mit drei Schlafzimmern 102 m2 auf einem Grundstück von 6 Hektar in …
$45,544
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Bahteevo, Russland
Haus 3 zimmer
Bahteevo, Russland
Zimmer 3
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas mit einem Hauptschlafzimmer von 102 qm auf einem Grundstück von 8.1…
$46,798
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Bahteevo, Russland
Haus 3 zimmer
Bahteevo, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas auf einem Grundstück von 8.19 Acres in einem Hüttendorf der Komfort…
$43,568
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Rajon Ramenskoje, Russland
Haus 3 zimmer
Rajon Ramenskoje, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Haus von Carcas mit zwei Schlafzimmern 92 qm auf einem Grundstück von 6.08 Hektar i…
$35,371
Eine Anfrage stellen

