Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Nordwest
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Föderationskreis Nordwest, Russland

Kaliningrad
6
7 immobilienobjekte total found
Lager 420 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 420 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 420 m²
Lager auf 2 Ebenen, auf der 1. Ebene: 280 qm, 2. Ebene: 140 qm. Meter. 24-Stunden-Zugang, He…
$1,571
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 400 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 400 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 400 m²
Ort: Kaliningrad region., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, Zavodskaya Straße., 13A, Moskauer Bezi…
$1,047
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 300 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 300 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 300 m²
Lager auf dem geschützten Gebiet auf der Straße. Dzerzhinsky. Ausgezeichnete Zufahrtsstraßen…
$884
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 8 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 8 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 8 m²
Ich vermiete einen Abstellraum von 8 qm im Erdgeschoss im neuen Haus Victory Avenue 80. Um W…
$92
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 800 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 800 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 800 m²
Lager von 800 m2 im Moskauer Bezirk, Wahrzeichen Yemelyanova str., Energetikov str. Objekt 2…
$3,273
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 2 000 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 2 000 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 2 000 m²
Ort: Kaliningrad region., Kaliningrad, mkr-n Coastal, Factory street., 13A, Bezirk Moscow Ow…
$5,237
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 3 000 m² in Föderationskreis Nordwest, Russland
Lager 3 000 m²
Föderationskreis Nordwest, Russland
Fläche 3 000 m²
Kaliningrad region., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, Zavodskaya Straße., 13A, Moskowski Eigentüm…
$7,856
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen