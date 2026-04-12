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Miete wohnungen pro Tag in Föderationskreis Nordwest, Russland

Kaliningrad
20
Rauschen
6
Selenogradsk
3
32 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
TOP TOP
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Komfortables Studio "Riviera" mit einer Fläche von 32 m2.Unterkunft für bis zu 3 Gäste. Wir …
$57
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Band VIP-Einheit
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 9/10
Designer Apartments
$64
pro Nacht
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Studio 1 zimmer in Rauschen, Russland
Band VIP-Einheit
Studio 1 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/52
Studio mit Panoramablick auf das Meer • Bereich 46 m2 • Schlafplätze 3Pavlov Design Studio “…
$139
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Rauschen, Russland
UP UP
Wohnung 2 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/5
Wohnung mit 1 Schlafzimmer • Fläche 43 m2 • Schlafzimmer 4Designer-Apartments "Samland Premi…
$55
pro Nacht
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PAVLOV
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Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/4
Gemütliche schöne Wohnung in einer ruhigen Gegend im Stadtzentrum an der Straße Repina - 10 …
$32
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 8/12
Pavlov Apartments "Malevich" - komfortable Eurotwo 41 m2 in der neuen Wohnanlage "Central Pa…
$55
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
2-Zimmer-Wohnung für eine kurze Zeit im Zentrum von Kaliningrad, Polotskaya Straße, Leninsky…
$47
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/9
Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung 70 qm befindet sich im 3. Stock eines 10-stöckigen Hauses mit ei…
$65
pro Nacht
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 1/8
Geräumiges Studio von 23 m2 in Kaliningrad!Unser Studio ist der perfekte Ort für Ihren komfo…
$46
pro Nacht
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Wohnung 1 zimmer in Cholmogorowka, Russland
Wohnung 1 zimmer
Cholmogorowka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/4
Ich vermiete eine 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Renovierung, täglich ab 3 Tagen. Die Wohnung…
$45
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/9
Apartments mit 1 Schlafzimmer • 40 m2 • bis zu 2 PersonenPavlov "At Kant" - Designer-Wohnung…
$70
pro Nacht
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Wohnung 3 zimmer in Rauschen, Russland
Wohnung 3 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/5
Designer Eurotreeshka mit Loggia • Fläche von 48 m2 • Schlafplätze 6Helle Designer-Wohnung i…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Selenogradsk, Russland
Wohnung 3 zimmer
Selenogradsk, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 5/8
Wohnung mit 2 Schlafzimmern • Fläche 60. m2 • Schlafzimmer 6Stellen Sie sich Ihren perfekten…
$70
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Rauschen, Russland
Wohnung 2 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/6
Wohnung mit 1 Schlafzimmer • Fläche 43 m2 • Schlafzimmer 4Apartments Kollektion "Seasons", i…
$58
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Selenogradsk, Russland
Wohnung 2 zimmer
Selenogradsk, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/6
Wohnung mit 1 Schlafzimmer • Fläche 40 m2 • Schlafplätze 3Pavlov Apartments "Royal Harbor" m…
$67
pro Nacht
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Wohnung 3 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 3 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Kaliningrad, in der Nähe des Kaliningrad Zoo. Die Wohnung ha…
$26
pro Nacht
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Wohnung in Selenogradsk, Russland
Wohnung
Selenogradsk, Russland
Fläche 41 m²
Stockwerk 4/6
Eurodvushka Pavlov "Laguna" in Zelenogradsk—this is a stylish apartment with an area of 42 m…
$64
pro Nacht
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Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1/5
Studio • Fläche 18 m2 • Schlafzimmer 2Pavlov Studio „Art Brick“ ist die perfekte Kombination…
$49
pro Nacht
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Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/10
1-Zimmer-Wohnung für RENT in ul. Yubileynaya, 12. Die Wohnung ist komplett für kurzfristige …
$45
pro Nacht
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Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Zur Miete 1-Zimmer-Wohnung auf ul. Marsh Novikova, 11 autonome Heizung, kosmetische Reparatu…
$32
pro Nacht
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Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/9
1 Zimmerwohnung auf der Straße. Bagrationa Orr Fish Village. Objekt 26256-32495
$39
pro Nacht
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1/8
Elegant and functional studio "Yantar A" with an area of ​​21 m2 with a sofa. Accommodation …
$49
pro Nacht
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Wohnung in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Wohnung
Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/5
Pavlov Apartments "Seagull" ist eine gemütliche Eurotwo mit einer Fläche von 26 m2, ideal fü…
$42
pro Nacht
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2/8
Studio • Fläche 23 m2 • Schlafzimmer 2Stilvolles Studio Pavlov "Okhra" mit einer neuen Desig…
$46
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/9
Zur kurzfristigen Miete in der Frunze Street. Wohnung mit Möbeln und Geräten. Ab 2 Tagen. Ob…
$19
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Wohnung in Rauschen, Russland
Wohnung
Rauschen, Russland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 6/8
Frische, Meeresluft, luxuriöse Ostseestrände, guter Service, Ausflüge zu historischen Orten …
$65
pro Nacht
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Wohnung 2 zimmer in Baltijsk, Russland
Wohnung 2 zimmer
Baltijsk, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/3
Apartments Pavlov "Colorful Dreams" — designer euro-room apartment in Baltiysk, just 100 met…
$44
pro Nacht
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Wohnung in Kaliningrad, Russland
Wohnung
Kaliningrad, Russland
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/8
$50
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 6/8
Ich vermiete eine 2-Zimmer-Wohnung im Zentrum auf der Rimskaya Street, in einem neuen Gebäud…
$58
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Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/8
Wohnung mit 1 Schlafzimmer • Bereich 41 m2 • Schlafzimmer 4Stilvolle und ungewöhnliche Desig…
$48
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