Miete wohnungen pro Tag in Oblast Kaliningrad, Russland

11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/9
Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung 70 qm befindet sich im 3. Stock eines 10-stöckigen Hauses mit ei…
$62
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 6/8
Ich vermiete eine 2-Zimmer-Wohnung im Zentrum auf der Rimskaya Street, in einem neuen Gebäud…
$56
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 3 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Kaliningrad, in der Nähe des Kaliningrad Zoo. Die Wohnung ha…
$25
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Zur Miete 1-Zimmer-Wohnung auf ul. Marsh Novikova, 11 autonome Heizung, kosmetische Reparatu…
$31
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
2-Zimmer-Wohnung für eine kurze Zeit im Zentrum von Kaliningrad, Polotskaya Straße, Leninsky…
$44
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/9
1 Zimmerwohnung auf der Straße. Bagrationa Orr Fish Village. Objekt 26256-32495
$37
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Cholmogorowka, Russland
Wohnung 1 zimmer
Cholmogorowka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/4
Ich vermiete eine 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Renovierung, täglich ab 3 Tagen. Die Wohnung…
$43
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Rauschen, Russland
Wohnung 1 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
Ferienwohnungen "Chocolate" in Svetlogorsk. Entdecken Sie einen besonderen Reisekomfort, ind…
$62
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/4
Gemütliche schöne Wohnung in einer ruhigen Gegend im Stadtzentrum an der Straße Repina - 10 …
$25
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/10
1-Zimmer-Wohnung für RENT in ul. Yubileynaya, 12. Die Wohnung ist komplett für kurzfristige …
$43
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kaliningrad, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/9
Zur kurzfristigen Miete in der Frunze Street. Wohnung mit Möbeln und Geräten. Ab 2 Tagen. Ob…
$19
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
