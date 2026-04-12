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Miete Studios pro Tag in Föderationskreis Nordwest, Russland

Kaliningrad
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
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Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Komfortables Studio "Riviera" mit einer Fläche von 32 m2.Unterkunft für bis zu 3 Gäste. Wir …
$57
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Studio 1 zimmer in Rauschen, Russland
Band VIP-Einheit
Studio 1 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/52
Studio mit Panoramablick auf das Meer • Bereich 46 m2 • Schlafplätze 3Pavlov Design Studio “…
$139
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 1/8
Geräumiges Studio von 23 m2 in Kaliningrad!Unser Studio ist der perfekte Ort für Ihren komfo…
$46
pro Nacht
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1/8
Elegant and functional studio "Yantar A" with an area of ​​21 m2 with a sofa. Accommodation …
$49
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Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2/8
Studio • Fläche 23 m2 • Schlafzimmer 2Stilvolles Studio Pavlov "Okhra" mit einer neuen Desig…
$46
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