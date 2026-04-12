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Restaurants in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Restaurant, Café in Jantarny, Russland
Restaurant, Café
Jantarny, Russland
Zum Verkauf Fertig-Geschäft - ein voll ausgestattetes Sommer-Café in Moskau. Amber Central B…
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Restaurant, Café 481 m² in Kaliningrad, Russland
Restaurant, Café 481 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 481 m²
Etagenzahl 2
Verkauf eines freistehenden Gebäudes im Central District | 408.6 m2 | Land bis 2055 gemietet…
$516,125
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