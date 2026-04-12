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Lagerräume in Föderationskreis Nordwest, Russland

gewerbeimmobilien
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3 immobilienobjekte total found
Lager 4 130 m² in Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Lager 4 130 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Fläche 4 130 m²
Stockwerk 1
Modernes warmes Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten Gesamtfläche: 4370 m2. Vorte…
$72,484
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Lager 2 470 m² in Sankt Petersburg, Russland
Lager 2 470 m²
Sankt Petersburg, Russland
Fläche 2 470 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 2300 m2,…
$43,350
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Lager 8 600 m² in Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Lager 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Fläche 8 600 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 8600 m2,…
$150,935
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