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Wohnungen mit Terrasse in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Lagolovskoe selskoe poselenie
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Wohnung in Rauschen, Russland
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Wohnung
Rauschen, Russland
Fläche 53 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung im Zentrum von Svetlogorsk mit Blick auf den See "Quiet" nur 1…
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Eigenschaftstypen in Föderationskreis Nordwest

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Föderationskreis Nordwest, Russland

mit Garten
mit Schwimmbad
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Günstige
Luxuriös
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