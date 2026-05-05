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Wohnungen am See in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Lagolovskoe selskoe poselenie
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Wohnung in Rauschen, Russland
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Wohnung
Rauschen, Russland
Fläche 53 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung im Zentrum von Svetlogorsk mit Blick auf den See "Quiet" nur 1…
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Eigenschaftstypen in Föderationskreis Nordwest

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
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Immobilienangaben in Föderationskreis Nordwest, Russland

mit Garten
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