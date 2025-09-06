Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Föderationskreis Nordwest, Russland

Sankt Petersburg
4
Studio 1 zimmer in Sankt Petersburg, Russland
Studio 1 zimmer
Sankt Petersburg, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf kompaktes Lichtstudio 10 m2 in Fußweite 5 Minuten von der U-Bahn.Keine Lasten, e…
$28,193
Studio in Föderationskreis Nordwest, Russland
Studio
Föderationskreis Nordwest, Russland
Fläche 13 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf ein gemütliches Licht mit Designer-Reparatur von 12,5 m qm, Studio-Wohnung mit M…
$51,761
Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 7/13
$116,176
Studio 1 zimmer in Sankt Petersburg, Russland
Studio 1 zimmer
Sankt Petersburg, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 12 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf Studio-Arartment mit Designer-Reparatur 12 m2 mit Möbeln und schlüsselfertigen G…
$28,193
Studio 1 zimmer in Föderationskreis Nordwest, Russland
Studio 1 zimmer
Föderationskreis Nordwest, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 9 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf ein gemütliches Licht mit einer Designer-Reparatur von 9,4 m qm. m, Studiowohnun…
$35,834
Studio 1 zimmer in Kaliningrad, Russland
Studio 1 zimmer
Kaliningrad, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 8/13
$118,877
