Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung schaffen ein seltenes Lebensformat - privat, ruhig und verifiziert. In diesem Winter gibt es besondere Einkaufsbedingungen - kontaktieren Sie uns, um die Details zu erfahren und eine Besichtigung zu vereinbaren. Solche Angebote sind selten und schnell ausgewählt.



Orte, die Ihren Lebensrhythmus ergänzen



Die Lage wird nicht nur durch die Privatsphäre des Wassers, sondern auch durch die reiche, bereits gebildete Umgebung geschätzt. Nahe gelegene Erholungszentren wie Pyhäjärvi, EcoPort, Aquamarine, die den Alltag mit Freizeitinfrastruktur ergänzen: Wanderwege, Wasseraktivitäten, Restaurants, Bäder und Club-Erholungsformate, Losevo verfügt über einen Reitclub und einen Seilpark.



In der Nähe befindet sich das Vuoksa-System, das eine der malerischsten Naturlandschaften der Region bildet. Eine 10-minütige Fahrt entfernt, die Insel Konevets, wo sich das Konevsky-Krippen-Theotokos-Kloster befindet, gibt es auch den berühmten Horse Stone, einen alten Kultboulder, der zum christlichen Schrein geworden ist. Dies ist keine temporäre Resort-Umgebung, sondern ein etablierter Country-Cluster, der sich seit Jahren entwickelt.



Russische Natur mit einem nördlichen Charakter



Rund um - bewahrte seine ursprüngliche Natur des Karelischen Isthmus und einen echten nördlichen Wald, wo Pilze, Beeren und Heilpflanzen wachsen. Dies ist ein Gebiet, das für Generationen gewählt wurde, um zu leben, und sein Wert ist noch da.



Naturfrieden mit urbanem Komfort



Suchen Sie keinen Kompromiss zwischen Komfort und Entspannung in der Natur. Dorf mit Annehmlichkeiten: Zentrale Wasserversorgung, Strom 15 kW, Beleuchtung, Internet. Das Gebiet des Dorfes ist eingezäunt, mit einer Barriere und einem Kontrollsystem ausgestattet.



Mittwoch für Leben und Ruhe



Wasserinfrastruktur wird zu einem natürlichen Teil des Alltags, so dass Sie Zeit auf dem See zu jeder bequemen Zeit verbringen. Dies ist ein Format der Erholung, die keine Reise und Planung erfordert - alles ist bereits in der Nähe. Für Bewohner gibt es Plätze für Erholung und einen Spielplatz, es gibt einen angelegten Pier und Schlupf zum Starten von Booten und Booten zum Angeln und angenehme Spaziergänge auf dem Wasser. Die Pläne sind, einen Sportplatz mit einem Workout-Komplex und einem Volleyballplatz zu schaffen.



Komfort auf jeder Bühne



FACT bleibt bei Ihnen nicht nur in der Transaktionsphase. Alle Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Instandhaltung des Dorfes liegen im Verantwortungsbereich des FACT-Serviceunternehmens. „Service“, so dass das Leben hier komfortabel und vorhersehbar Jahr für Jahr bleibt. Für Sie steht eine praktische mobile Anwendung zur Verfügung.



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Bereit, Fragen zu beantworten und die Website in einem bequemen Format zu zeigen - online verfügbar! Abschnitt 232. Cadastral Nummer 1: 47:03:0802001:579