  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Plodovskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$217,860
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38145
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5514
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 23.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Käkisalmi District
  • Stadt
    Plodovskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    41K 156

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung schaffen ein seltenes Lebensformat - privat, ruhig und verifiziert. In diesem Winter gibt es besondere Einkaufsbedingungen - kontaktieren Sie uns, um die Details zu erfahren und eine Besichtigung zu vereinbaren. Solche Angebote sind selten und schnell ausgewählt.

Orte, die Ihren Lebensrhythmus ergänzen

Die Lage wird nicht nur durch die Privatsphäre des Wassers, sondern auch durch die reiche, bereits gebildete Umgebung geschätzt. Nahe gelegene Erholungszentren wie Pyhäjärvi, EcoPort, Aquamarine, die den Alltag mit Freizeitinfrastruktur ergänzen: Wanderwege, Wasseraktivitäten, Restaurants, Bäder und Club-Erholungsformate, Losevo verfügt über einen Reitclub und einen Seilpark.

In der Nähe befindet sich das Vuoksa-System, das eine der malerischsten Naturlandschaften der Region bildet. Eine 10-minütige Fahrt entfernt, die Insel Konevets, wo sich das Konevsky-Krippen-Theotokos-Kloster befindet, gibt es auch den berühmten Horse Stone, einen alten Kultboulder, der zum christlichen Schrein geworden ist. Dies ist keine temporäre Resort-Umgebung, sondern ein etablierter Country-Cluster, der sich seit Jahren entwickelt.

Russische Natur mit einem nördlichen Charakter

Rund um - bewahrte seine ursprüngliche Natur des Karelischen Isthmus und einen echten nördlichen Wald, wo Pilze, Beeren und Heilpflanzen wachsen. Dies ist ein Gebiet, das für Generationen gewählt wurde, um zu leben, und sein Wert ist noch da.

Naturfrieden mit urbanem Komfort

Suchen Sie keinen Kompromiss zwischen Komfort und Entspannung in der Natur. Dorf mit Annehmlichkeiten: Zentrale Wasserversorgung, Strom 15 kW, Beleuchtung, Internet. Das Gebiet des Dorfes ist eingezäunt, mit einer Barriere und einem Kontrollsystem ausgestattet.

Mittwoch für Leben und Ruhe

Wasserinfrastruktur wird zu einem natürlichen Teil des Alltags, so dass Sie Zeit auf dem See zu jeder bequemen Zeit verbringen. Dies ist ein Format der Erholung, die keine Reise und Planung erfordert - alles ist bereits in der Nähe. Für Bewohner gibt es Plätze für Erholung und einen Spielplatz, es gibt einen angelegten Pier und Schlupf zum Starten von Booten und Booten zum Angeln und angenehme Spaziergänge auf dem Wasser. Die Pläne sind, einen Sportplatz mit einem Workout-Komplex und einem Volleyballplatz zu schaffen.

Komfort auf jeder Bühne

FACT bleibt bei Ihnen nicht nur in der Transaktionsphase. Alle Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Instandhaltung des Dorfes liegen im Verantwortungsbereich des FACT-Serviceunternehmens. „Service“, so dass das Leben hier komfortabel und vorhersehbar Jahr für Jahr bleibt. Für Sie steht eine praktische mobile Anwendung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns.
Bereit, Fragen zu beantworten und die Website in einem bequemen Format zu zeigen - online verfügbar! Abschnitt 232. Cadastral Nummer 1: 47:03:0802001:579

Standort auf der Karte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$27,036
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$25,310
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,183
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$75,754
Sie sehen gerade
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$217,860
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$32,244
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$120,097
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$127,247
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen