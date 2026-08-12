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Betriebsgebäude in Moskau, Russland

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Produktion 414 m² in Moskau, Russland
Produktion 414 m²
Moskau, Russland
Fläche 414 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$846,625
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Produktion 710 m² in Moskau, Russland
Produktion 710 m²
Moskau, Russland
Fläche 710 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,51M
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Produktion 951 m² in Moskau, Russland
Produktion 951 m²
Moskau, Russland
Fläche 951 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,27M
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TekceTekce
Produktion 1 142 m² in Moskau, Russland
Produktion 1 142 m²
Moskau, Russland
Fläche 1 142 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,40M
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Produktion 709 m² in Moskau, Russland
Produktion 709 m²
Moskau, Russland
Fläche 709 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,54M
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Produktion 972 m² in Moskau, Russland
Produktion 972 m²
Moskau, Russland
Fläche 972 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,00M
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Produktion 618 m² in Moskau, Russland
Produktion 618 m²
Moskau, Russland
Fläche 618 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,37M
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Produktion 970 m² in Moskau, Russland
Produktion 970 m²
Moskau, Russland
Fläche 970 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,12M
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Produktion 954 m² in Moskau, Russland
Produktion 954 m²
Moskau, Russland
Fläche 954 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,12M
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Produktion 551 m² in Moskau, Russland
Produktion 551 m²
Moskau, Russland
Fläche 551 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,29M
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Produktion 970 m² in Moskau, Russland
Produktion 970 m²
Moskau, Russland
Fläche 970 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,54M
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Produktion 707 m² in Moskau, Russland
Produktion 707 m²
Moskau, Russland
Fläche 707 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,63M
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Produktion 973 m² in Moskau, Russland
Produktion 973 m²
Moskau, Russland
Fläche 973 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$1,96M
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Produktion 951 m² in Moskau, Russland
Produktion 951 m²
Moskau, Russland
Fläche 951 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,68M
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Produktion 1 144 m² in Moskau, Russland
Produktion 1 144 m²
Moskau, Russland
Fläche 1 144 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,36M
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Produktion 1 140 m² in Moskau, Russland
Produktion 1 140 m²
Moskau, Russland
Fläche 1 140 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,53M
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Produktion 952 m² in Moskau, Russland
Produktion 952 m²
Moskau, Russland
Fläche 952 m²
Hightech-Industriekomplex der Klasse A ist ein 8-stöckiges Gebäude mit konzeptioneller Gesta…
$2,16M
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