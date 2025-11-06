Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Moskau
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Moskau, Russland

3 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 99 m² in Moskau, Russland
Restaurant, Café 99 m²
Moskau, Russland
Fläche 99 m²
Cafe, 99.3 m² Retail STONE Dmitrovskaya Retail in a class A business center Audience and …
Restaurant, Café 970 m² in Moskau, Russland
Restaurant, Café 970 m²
Moskau, Russland
Fläche 970 m²
Etagenzahl 2
A two -story mansion with   basement and   attic on   Arbat Street in   Arbat area. The buil…
Restaurant, Café 369 m² in Moskau, Russland
Restaurant, Café 369 m²
Moskau, Russland
Fläche 369 m²
ENTRANCE: 1 FLOOR 0 AREA: 369.4 CEILING HEIGHT: 3.7 M READINESS: Q2 2026 PRICE PER SQM:…
