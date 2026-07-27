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Gewerbeimmobilien in Krasnojarsk, Russland

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Gewerbefläche 4 167 m² in Krasnojarsk, Russland
Gewerbefläche 4 167 m²
Krasnojarsk, Russland
Fläche 4 167 m²
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