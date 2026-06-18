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Gewerbeimmobilien in Stadtkreis Tula, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Lager 4 056 m² in Tula, Russland
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Tula, Russland
Fläche 4 056 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Ort: Tula. Arbeitshöhe der Decken - 12 m. Betonbode…
$69,386
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Lager 1 650 m² in Tula, Russland
Lager 1 650 m²
Tula, Russland
Fläche 1 650 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein modernes Klasse-B-Lager in einem Komplex nach internationalen Standards entwo…
$32,276
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