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Lagerräume in Chekhovsky District, Russland

Tschechow
6
Stolbovaya
5
19 immobilienobjekte total found
Lager 7 488 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 7 488 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 7 488 m²
Stockwerk 1
Fläche von ABK: 288 m2. Die Größe des Zimmers beträgt 150 * 48 m - zwei Spannweiten von 150 …
$93,138
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Lager 27 000 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 27 000 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 27 000 m²
Stockwerk 1
ID: w11670 Beheizter Immobilienkomplex der Klasse B wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Reg…
$24,88M
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Lager 1 470 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 1 470 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 1 470 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Tschechow, Gavrikovo Dorf, Vyazo…
$1,74M
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Lager 13 230 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 13 230 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 13 230 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Tschechow, Gavrikovo Dorf, Vyazo…
$15,63M
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Lager 735 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 735 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 735 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Tschechow, Gavrikovo Dorf, Vyazo…
$868,503
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Lager 5 880 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 5 880 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 5 880 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Tschechow, Gavrikovo Dorf, Vyazo…
$6,95M
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Lager 1 533 m² in Tschechow, Russland
Lager 1 533 m²
Tschechow, Russland
Fläche 1 533 m²
Stockwerk 1
Arenda steht separat 2-stöckiges Gebäude in einem kapitalbeheizten Gebäude, hohe Decken von …
$10,485
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Lager 2 036 m² in Tschechow, Russland
Lager 2 036 m²
Tschechow, Russland
Fläche 2 036 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück in den Bergen. Tschechow. Das Zentrum einer großen Industriezone. Gegen eine …
$10,573
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Lager 2 036 m² in Tschechow, Russland
Lager 2 036 m²
Tschechow, Russland
Fläche 2 036 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück in den Bergen. Tschechow. Das Zentrum einer großen Industriezone. Gegen eine …
$1,16M
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Lager 10 000 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 10 000 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Tschechow, Lutoretskoe Dorf, ter Lutor…
$134,748
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Lager 4 536 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 4 536 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 4 536 m²
Stockwerk 1
Offenes Layout + ABC. Fertiger Warenlager. Raus. Metalltor 2 Stück. Der Boden ist Beton. Nan…
$56,420
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Lager 1 800 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 1 800 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 1 800 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Gebäudes: 1.800 qm. Die Größe des Zimmers beträgt 24 * 60 m. Deckenhöhe: 10…
$22,389
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Lager 3 000 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Tschechow, Lutoretskoe Dorf, ter Lutor…
$40,424
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Lager 1 900 m² in Tschechow, Russland
Lager 1 900 m²
Tschechow, Russland
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 1
ID: w12327 Beheizte Hangar Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Tschechow, ul…
$15,361
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Lager 6 000 m² in Chekhovsky District, Russland
Lager 6 000 m²
Chekhovsky District, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Tschechow, Lutoretskoe Dorf, ter Lutor…
$80,849
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Lager 2 116 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 2 116 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 2 116 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Gebäudes: 2.116 qm. Die Größe des Zimmers beträgt 18 * 110 m. Deckenhöhe -6…
$26,319
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Lager 24 160 m² in Tschechow, Russland
Lager 24 160 m²
Tschechow, Russland
Fläche 24 160 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Zimmer der Klasse "A" mit einer Fläche von 12200 m2 zu mieten. Lage: MO, Mr. …
$381,897
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Lager 1 850 m² in Krukovo, Russland
Lager 1 850 m²
Krukovo, Russland
Fläche 1 850 m²
Stockwerk 1
ID: L4931 Eine Lagerfläche von 700 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Tschech…
$14,037
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Lager 3 238 m² in Tschechow, Russland
Lager 3 238 m²
Tschechow, Russland
Fläche 3 238 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht Ihnen eine Anlage zur Verfügung: Autobahn Tschechow, Simferopol, 55 km von…
$2,36M
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Eigenschaftstypen in Chekhovsky District

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