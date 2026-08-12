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Mansions mit Swimmingpool in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

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Herrenhaus 28 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 28 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 28
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Einzigartige Villen auf Sofia-Embankment mit Blick auf den Kreml. Preis auf Anfrage.In der L…
$100,00M
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