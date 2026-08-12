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Mansions in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

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6 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 30 zimmer in Moskau, Russland
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Herrenhaus 30 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 704 m²
Etagenzahl 2
Ästhetik der Luxusimmobilien von SmirexEin architektonisches Ensemble im Stil des Spätelekti…
$110,00M
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Herrenhaus 30 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 30 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 30
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Ästhetik von Luxusimmobilien von SminexArchitekturensemble im Stil der Spätelektrik.Das Anwe…
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Herrenhaus 28 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 28 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 28
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Einzigartige Villen auf Sofia-Embankment mit Blick auf den Kreml. Preis auf Anfrage.In der L…
$100,00M
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Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Rajon Odinzowo, Russland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Rajon Odinzowo, Russland
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
Landhaus von 1000 m2 befindet sich auf einem Grundstück der richtigen Form von 40 Hektar neb…
$6,48M
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Herrenhaus in municipalnyj okrug Istra, Russland
Herrenhaus
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 1 400 m²
Das geräumige Herrenhaus von 1400 m2 ist auf einem großen Grundstück von 69,2 Hektar neben d…
$2,85M
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Herrenhaus 9 Schlafzimmer in municipalnyj okrug Istra, Russland
Herrenhaus 9 Schlafzimmer
municipalnyj okrug Istra, Russland
Schlafräume 9
Fläche 2 200 m²
Landhaus von 2200 m2 ist auf einem geräumigen Grundstück von 75 Hektar mit mehrjährigen Kief…
$3,41M
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Immobilienangaben in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

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