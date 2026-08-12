Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Zentralrussland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

;
Moskau
9
Oblast Moskau
81
Oblast Twer
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Moskau, Russland
Premium Premium
Villa 8 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Es gibt nur 6 Villen in Lavrushinsky. Sie haben mehrere Etagen für die Planung zu Ihren Wüns…
$22,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Föderationskreis Zentralrussland

villen
cottages
mansions
reihenhäuser

Immobilienangaben in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen