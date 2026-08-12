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Häuser mit Garage in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

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Moskau
9
Oblast Moskau
81
Oblast Twer
4
3 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 30 zimmer in Moskau, Russland
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Herrenhaus 30 zimmer
Moskau, Russland
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$110,00M
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Villa 8 zimmer in Moskau, Russland
Premium Premium
Villa 8 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 8
Schlafräume 4
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Es gibt nur 6 Villen in Lavrushinsky. Sie haben mehrere Etagen für die Planung zu Ihren Wüns…
$22,05M
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Haus 7 Schlafzimmer in Zhukovka, Russland
Haus 7 Schlafzimmer
Zhukovka, Russland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
CP "Academic Beetle"9 km von Moskau auf der Autobahn Rublevo-UspenskoeHaus im englischen Sti…
$3,85M
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Eigenschaftstypen in Föderationskreis Zentralrussland

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mansions
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Immobilienangaben in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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