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Lagerräume in Aprelewka, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 8 300 m² in Aprelewka, Russland
Lager 8 300 m²
Aprelewka, Russland
Fläche 8 300 m²
Stockwerk 1
ID: w7425 Der Komplex besteht aus 3 separaten Gebäuden (1415 m2; 3237 m2 und 3648 m2. Das Ge…
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