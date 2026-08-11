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Gewerbeimmobilien in Aprelewka, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 173 m² in Aprelewka, Russland
Gewerbefläche 173 m²
Aprelewka, Russland
Fläche 173 m²
Die Wohnanlage besteht aus 16 Wohngebäuden mit einer Höhe von 6 bis 12 Etagen. Die Fassaden …
$624,828
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Lager 2 638 m² in Aprelewka, Russland
Lager 2 638 m²
Aprelewka, Russland
Fläche 2 638 m²
Stockwerk 1
Das Lager befindet sich auf drei Etagen. Es gibt zwei Güteraufzüge mit einer Tragfähigkeit v…
$27,471
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