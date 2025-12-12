Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Zimnicea
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Zimnicea, Rumänien

1 immobilienobjekt total found
Büro 100 000 m² in Zimnicea, Rumänien
Büro 100 000 m²
Zimnicea, Rumänien
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 32767/1
Roher Gemüseanbau Ölproduktionsanlage für den Erwerb, strategisch in Port Zimnicea, Teleorma…
$23,29M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
