Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Bukarest
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Bukarest, Rumänien

gewerbeimmobilien
9
1 immobilienobjekt total found
10% Yield fully rented warehouse in Bukarest, Rumänien
10% Yield fully rented warehouse
Bukarest, Rumänien
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen