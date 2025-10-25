Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Bukarest
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bukarest, Rumänien

9 immobilienobjekte total found
New Medical Clinic for Sale in Bukarest, Rumänien
TOP TOP
New Medical Clinic for Sale
Bukarest, Rumänien
Fläche 1 265 m²
Etagenzahl 3
We present to you an opportunity to acquire a prime plot of land measuring 14,600 sqm locate…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
9% Yield Office Building for Sale in Voluntari, Rumänien
TOP TOP
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Rumänien
Fläche 7 100 m²
Etagenzahl 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
READY BUSINESS in Bukarest, Rumänien
READY BUSINESS
Bukarest, Rumänien
Fläche 125 000 m²
Fertiges GeschäftEinkaufszentrum in Bukarest, Rumänien. 125.000 m2, 85% vermietet.Wir bieten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
21.500 euro/ month rent Shopping Centre in Bukarest, Rumänien
21.500 euro/ month rent Shopping Centre
Bukarest, Rumänien
Etagenzahl 1
We offer you for sale a new commercial property rented for medium term. Great investment opp…
$4,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Hotel 70 Rooms Built 2008 in Bukarest, Rumänien
Hotel 70 Rooms Built 2008
Bukarest, Rumänien
Zimmer 70
Fläche 4 510 m²
Etagenzahl 5
We present to you a 2008 constructed building featuring an impressive usable area of 4510 sq…
$5,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Modern Hotel 80% occupancy rate in Bukarest, Rumänien
Modern Hotel 80% occupancy rate
Bukarest, Rumänien
Zimmer 70
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 5
We present to you a contemporary hotel available for purchase in the Northern region of Buch…
$5,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Hotel 25 m² in Bukarest, Rumänien
Hotel 25 m²
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Ein modernes 4-Sterne-Hotel mit 270 Zimmern, nur 150 Meter vom Terminal des größten Flughafe…
$233,193
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
10% Yield fully rented warehouse in Bukarest, Rumänien
10% Yield fully rented warehouse
Bukarest, Rumänien
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) in Bukarest, Rumänien
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bukarest, Rumänien
Fläche 11 485 m²
Etagenzahl 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
Property InvestProperty Invest
Realting.com
Gehen