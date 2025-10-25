Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Bukarest
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Bukarest, Rumänien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 2 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
Immobilienagentur
North Real Estate
Sprachen
English
