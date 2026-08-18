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Wohnimmobilien in Bukarest, Rumänien

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7 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Studio 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/8
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$87,009
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Wohnung 2 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 2 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/6
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$187,546
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Villa 5 zimmer in Bukarest, Rumänien
Villa 5 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
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$1,86M
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Wohnung 4 zimmer in Voluntari, Rumänien
Wohnung 4 zimmer
Voluntari, Rumänien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/5
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Wohnung 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!Beteiligung an einem Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham…
$48,981
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Wohnung 1 zimmer in Bukarest, Rumänien
Wohnung 1 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!Investition in ein Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham G…
$220,704
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Bukarest, Rumänien
Villa 5 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
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Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Bukarest, Rumänien

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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