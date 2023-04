Ägypten ist ein bevölkerungsreiches afrikanisches Land mit einzigartigen Traditionen und reichen Geschichte. Sie beherbergt zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter die berühmten Pyramiden und Tempel, die Tausende von Touristen aus aller Welt anziehen.

Das Land ist auch für sein mildes und warmes Klima bekannt, selbst im Winter sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius. So können Einheimische und Touristen das ganze Jahr über an den besten Stränden des Roten Meeres und des Mittelmeers verbringen.

Vorteile vom Immobilienkauf in Ägypten

Es gibt eine Reihe von Gründen, die für den Kauf einer Immobilie in diesem Land sprechen:

vereinfachtes Kaufverfahren — Ausländer brauchen nur einen Reisepass;

niedrige Immobilienpreise im Vergleich zu den meisten europäischen und asiatischen Ländern;

für den Erwerb von Immobilien wird eine ägyptische Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt;

eine große Anzahl komfortabler, gut ausgestatteter Strände.

In Ägypten gekaufte Immobilien sind nicht nur für den persönlichen Wohnsitz geeignet. Sie können gutes Geld damit verdienen, indem Sie es an Touristen vermieten — der Strom von Touristen ist das ganze Jahr über hoch.

Zum Kauf verfügbare Immobilien

In Ägypten ist der Verkauf von Wohnungen und Privathäusern in vollem Gange. Erstere werden in großer Zahl in neuen Wohnkomplexen verkauft. Ausländer haben die Möglichkeit, eine Studiowohnung am Strand zu einem günstigen Preis zu kaufen — im Rahmen von 500-1000 Euro pro Quadratmeter. In einer gewissen Entfernung von der ersten Linie sind die Wohnungen um 10-20% billiger.

In Ägypten können Sie ein Haus am Meer zu einem ähnlichen Preis kaufen. Der Preis umfasst oft nicht nur das Haus selbst, sondern auch ein Grundstück, einen Swimmingpool und Nebengebäude. Häuser werden meist am Rande der Städte verkauft.

Wo sich der Immobilienkauf in Ägypten lohnt

Sharm el Sheikh und Hurghada, die am weitesten entwickelten Urlaubsorte des Landes, eignen sich für einen saisonalen Urlaub. Hier finden regelmäßig Verkäufe von Wohn- und Gewerbeimmobilien am Meer In Ägypten statt. Für einen dauerhaften Aufenthalt können Kairo und Alexandria betrachtet werden. Dies sind große Städte mit guten Arbeitsmöglichkeiten und entwickelter Infrastruktur.

Ägypten ist eine gute Wahl für einen dauerhaften Aufenthalt. Das Wetter im Land ist großartig, der Lebensstandard ist günstig und es gibt viele schöne Strände für Familienaufenthalt. Machen Sie sich mit lokalen Immobilien vertraut und lassen Sie einen Antrag für den Kauf auf der REALTING-Plattform.