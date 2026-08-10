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Wohnimmobilien in El-Alamein, Ägypten

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9 immobilienobjekte total found
Chalet 3 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Chalet 3 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
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Wohnung in El-Alamein, Ägypten
Wohnung
El-Alamein, Ägypten
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Haus 4 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in Marina Nordküste Ägypten4 Schlafzimmer2 BadezimmerInsel 4Marina 5
$500,000
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Doppelhaus 5 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
5 Schlafzimmer 4 Badezimmer und ein großer Garten in Marina North Coast Egypt
$597,057
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Wohnung 2 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Wohnung 2 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 6/9
Chalet for sale in Porto Golf Marina  80 meters  6th floor  Building 50  Model B…
$130,000
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Haus 5 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Haus 5 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in Marina 75 Schlafzimmer4 BadezimmerErster SandstrandZweite Reihe auf dem Meer
$630,000
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Studio 1 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Studio 1 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf, ein schönes Erdgeschoss-Chalet mit einem Garten in Marina 1 im zweiten Bezirk, …
$102,700
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Studio 1 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Studio 1 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Studio for sale in Marina 5 65 square meters Ground floor 1 bedroom and 1 bathroom Price…
Preis auf Anfrage
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Schloss 8 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Schloss 8 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Marina Gate 1 Bezirk 7 Villa 10 Al Jawhara direkt am Meer und hinter dem See und nach links …
$1,03M
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Immobilienangaben in El-Alamein, Ägypten

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Luxuriös
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