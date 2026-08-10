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8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 000 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 1 000 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 5/11
Ein hochkarätiges Bürogebäude. Die Lage direkt neben dem Thezyńskiego Roundabout bietet eine…
$47,425
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Gewerbefläche 10 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 10 m²
Warschau, Polen
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/6
Fertiger Büroraum mit flexiblen Bedingungen in einem Gebäude der Klasse A, mit Zugang zu ein…
$689
pro Monat
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Gewerbefläche 1 000 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 1 000 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 2/4
Ein moderner Büroraum mit einer Fläche von 1.000 m2 ist im renommierten Stadtteil Wilanów vo…
$17,751
pro Monat
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Gewerbefläche 1 037 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 1 037 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 037 m²
Stockwerk 3/11
Ein hochkarätiges Bürogebäude nahe der U-Bahn-Station Rondo ONZ. Die Lage garantiert einen h…
$20,493
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Gewerbefläche 20 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 20 m²
Warschau, Polen
Fläche 20 m²
Stockwerk 4/6
Fertiger Büroraum mit flexiblen Bedingungen in einem Gebäude der Klasse A, mit Zugang zu ein…
$1,722
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Gewerbefläche 1 100 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 1 100 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 11/11
Ein renommiertes Gebäude in Rondo Daszyńskiego, direkt neben der zweiten U-Bahnlinie. Das Bü…
$28,084
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Gewerbefläche 906 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 906 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 906 m²
Stockwerk 10/11
Das Konzept der flexiblen Büros in einem der bekanntesten Bürogebäude Warschaus, befindet si…
$49,015
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Gewerbefläche 1 500 m² in Warschau, Polen
Gewerbefläche 1 500 m²
Warschau, Polen
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 11/11
Ein Büro ist in einer der geschäftswirksamsten Standorte im Zentrum von Warschau – Warsaw Un…
$45,430
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