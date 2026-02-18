Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Büros in Warschau, Polen

5 immobilienobjekte total found
Büro 40 m² in Warschau, Polen
Büro 40 m²
Warschau, Polen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Wir haben ein Büro zur Miete von 40m2 in einem Bürogebäude in einer großartigen Lage - neben…
$777
pro Monat
Büro 1 000 m² in Warschau, Polen
Büro 1 000 m²
Warschau, Polen
Zimmer 30
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
$17,460
pro Monat
OFFICES FOR RENT IN WARSAW in Warschau, Polen
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
FOR RENT - ATTRACTIVE CONDITIONS !!! DIRECTLY AT WESTFIELD MOKOTÓW/GALERY MOKOTOW close t…
$1,060
pro Monat
Büro 20 m² in Warschau, Polen
Büro 20 m²
Warschau, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 20 m²
Etagenzahl 5
Wir haben ein Büro zu vermieten von 20m2 in einem Bürogebäude in toller Lage - neben Westfie…
$364
pro Monat
OFFICES FOR RENT IN WARSAW in Warschau, Polen
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Warschau, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Building for rent. A total of 2,400 sqm of storage and office space is available in the buil…
$1,746
pro Monat
