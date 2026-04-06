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Neubauten zum Verkauf in Woiwodschaft Podlachien

Bialystok County
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Bialystok
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gmina Choroszcz
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Stadthaus Hygge Forest
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Stadthaus Hygge Forest
Alle anzeigen Stadthaus Hygge Forest
Stadthaus Hygge Forest
Klepacze, Polen
Preis auf Anfrage
Fläche 33–100 m²
26 Immobilienobjekte 26
Hygge Forest ist eine Wohnanlage von Stadthäusern neben einem Wald und einem Fluss, nur 200 Meter von der natürlichen Zone entfernt. Das Projekt kombiniert eine ruhige natürliche Umgebung mit moderner Architektur, einen privaten Waldpark, Erholungsgebiete und bequemen Zugang zu städtischen I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.3 – 34.1
91,417 – 93,613
Wohnung 2 zimmer
61.5 – 62.6
119,177 – 132,418
Wohnung 4 zimmer
73.6 – 99.8
168,645 – 201,454
Bauherr
BudinvestNord
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Hygge Marina
Stadthaus Hygge Marina
Stadthaus Hygge Marina
Stadthaus Hygge Marina
Stadthaus Hygge Marina
Bialystok, Polen
Preis auf Anfrage
Fläche 48–75 m²
70 Immobilienobjekte 70
Hygge Marina ist eine Wohnanlage von 43-jährigen Häusern im Resort-Dorf von Yantar auf der Vistula Spit in Polen. Die Häuser von 48 bis 75 m2 liegen nur 1,5 km von der Ostsee entfernt, jeweils mit eigenem Garten und Terrasse. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, natürliche Umgebung (F…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
48.0 – 64.6
161,486 – 286,880
Wohnung 4 zimmer
69.9 – 75.0
235,164 – 319,823
Bauherr
BudinvestNord
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