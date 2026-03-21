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Neubauten zum Verkauf in Bialystok County

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Stadthaus Hygge forest
Stadthaus Hygge forest
Klepacze, Polen
Preis auf Anfrage
Fläche 33–100 m²
26 Immobilienobjekte 26
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.3 – 34.1
91,925 – 94,134
Wohnung 2 zimmer
61.5 – 62.6
119,839 – 133,155
Wohnung 4 zimmer
73.6 – 99.8
169,583 – 202,574
Bauherr
BudinvestNord
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