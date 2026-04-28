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Cottages in Ostroda County, Polen

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Ferienhaus 15 zimmer in Tafelbude, Polen
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Ferienhaus 15 zimmer
Tafelbude, Polen
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Unique Lakeside Estate for Sale in Masuria | Private Shoreline | Forest | Pond | Investment …
$1,72M
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Immobilienangaben in Ostroda County, Polen

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